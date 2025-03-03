От Цоя до Дали: 10 культурных путешествий, которые изменят ваше представление об искусстве

Готовы ли вы к культурной революции? К путешествию, которое раздвинет границы вашего восприятия и откроет новые горизонты искусства? Мы приглашаем вас в захватывающее приключение, где каждая остановка – это уникальная возможность погрузиться в мир творчества и вдохновения Выставка «Виктор Цой.