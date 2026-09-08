Продюсер Дворцов предсказал концерт Шакиры в России в 2027

Шакира может выступить в России в 2027 году. Продюсер Сергей Дворцов оценивает возможность её концерта как высокую, если зарубежные артисты продолжат успешные выступления.
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