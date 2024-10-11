В Риге одобрили решение о сносе памятника фельдмаршалу Барклаю де Толли

Комиссия по финансовым и административным вопросам Рижской городской думы одобрила демонтаж нескольких памятников, в том числе монумента герою Отечественной войны 1812 года генерал-фельдмаршалу Михаилу Барклаю де Толли.
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