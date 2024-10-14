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Тамара Эйдельман* осудила СВО и переиначила историю – и при этом Заслуженный учитель России. Чем заслужила?

Тамара Эйдельман* осудила СВО и переиначила историю – и при этом Заслуженный учитель России. Чем заслужила?

Тамара Эйдельман* осудила СВО и на протяжении многих лет переиначивала историю нашей страны. При этом она - Заслуженный учитель России.

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