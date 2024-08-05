На Украине задумали отправлять заключенных военных на фронт

Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что всех украинских военных из следственных изоляторов Украины будут перевозить на гауптвахты для прохождения «обучения» и отправки на фронт.
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