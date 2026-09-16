В Торжке открыли деревню хоббитов из «Властелина колец»

В Тверской области появился необычный эко-отель, в котором коттеджи стилизованы под дома деревни хоббитов из романа «Властелин колец» Джона Толкина.
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