В Киеве готовят "нечто особенное" с участием президента Зеленского 25 февраля. Однако Москва не стала ждать и нанесла превентивный удар. С чем всех и поздравляем.

ФОТО: ANTON VESELOV/SHUTTERSTOCK, UKRAINIAN PRESIDENCY/GLOBAL LOOK PRESS. КОЛЛАЖ: ЦАРЬГРАД СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ МЕДВЕДЕВ ЗАПУСТИЛ В ЗЕЛЕНСКОГО "НЕЧТО ОСОБЕННОЕ": 12 ПУНКТОВ О ТОМ, ЧТО БУДЕТ С УКРАИНОЙ В Киеве готовят "нечто особенное" с участием президента Зеленского 25 февраля.
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