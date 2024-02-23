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Свежие комментарии

  • владимир рябченко
    Дмитрий Анатольевич ещё думает, что он значим для России? По делам их узнаете... (И.Хритос)... А кто-нибудь помнит де...В Киеве готовят "...
  • Россиянин
    Ну и Китаю поможем если что, выбить зубы Вашингтону.Шойгу предоставил...
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В Киеве готовят "нечто особенное" с участием президента Зеленского 25 февраля. Однако Москва не стала ждать и нанесла превентивный удар. С чем всех и поздравляем.

В Киеве готовят "нечто особенное" с участием президента Зеленского 25 февраля. Однако Москва не стала ждать и нанесла превентивный удар. С чем всех и поздравляем.

ФОТО: ANTON VESELOV/SHUTTERSTOCK, UKRAINIAN PRESIDENCY/GLOBAL LOOK PRESS. КОЛЛАЖ: ЦАРЬГРАД СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ МЕДВЕДЕВ ЗАПУСТИЛ В ЗЕЛЕНСКОГО "НЕЧТО ОСОБЕННОЕ": 12 ПУНКТОВ О ТОМ, ЧТО БУДЕТ С УКРАИНОЙ В Киеве готовят "нечто особенное" с участием президента Зеленского 25 февраля.

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Комментарии
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Алина Белова
ВОН  из  Украины .
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18 час.
СК
Светлана Касьянова
Класс!!!
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2 час.
владимир рябченко
Дмитрий Анатольевич ещё думает, что он значим для России? По делам их узнаете... (И.Хритос)... А кто-нибудь помнит дела сего деятеля? Ну кроме личных приобретений и обиды на США за выдворенного сына
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1 час.

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