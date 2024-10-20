Сальдо: Зеленский просчитался с «планом победы»

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Владимир Зеленский допустил просчёт с созданием своего «плана победы», суть которого заключалась во втягивании западных стран в конфликт с Россией.
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