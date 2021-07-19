Художница Лариса Псарёва. Натюрморты

[] Венский период Ускользающий свет Натюрморт на клетчатой скатерти Букет на траве Букет с пионами Розы круглого стола Хризантемы на стеклянном столе Фонтан в усадьбе Корзинка Андрюшин букет Лилии Натюрморт с желтой розой Натюрморт с желтой розой Праздничный натюрморт Старая усадьба Лондонский период Сиреневый натюрморт Букет на день рождения Летнее великолепие Летние цветы Натюрморт с белой мальвой Лилии Лесная свежесть Натюрморт с яблоками Праздник Ночные принцессы Натюрморт в голландском стиле Осенний букет Раннее творчество Цветы на галерее Гладиолусы Волшебный свет.