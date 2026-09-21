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Газета.ру

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Инфантино заявил о готовности к диалогу о реформах в ФИФА

Инфантино заявил о готовности к диалогу о реформах в ФИФА

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино в письме членам совета организации предложил провести независимый внешний аудит системы управления и консультации по реформам, передает The Athletic.

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