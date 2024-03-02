Фотограф сделал залипательные скриншоты Cyberpunk 2077 и впечатлил ими разработчи...

Фотограф сделал залипательные скриншоты Cyberpunk 2077 и впечатлил ими разработчиков. На них очень много неонаВиртуальный фотограф с ником KeenEyeVP сделал залипательные скриншоты в Cyberpunk 2077 и впечатлил этими изображениями авторов игры, в результате чего они поделились его работой на официальной страничке в X (Twitter).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)