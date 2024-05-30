FT: ВСУ не получат половины снарядов в срок от из-за плохого качества деталей

Один из наиболее крупных производителей и поставщиков оружия в Европе чешская Czechoslovak Group (CSG) признала, что половина обещанных Киеву снарядов не может быть отправлена в срок в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за роста цен и некачественных деталей.