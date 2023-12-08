Гегемон уже не торт: его бьют, но он старательно не замечает

Вопль просто какой-то, либо вой на трясине. Хотя вашингтонщина не славна монструозными топями, как луизинщина с её знаменитым болотом Атчафалай – но звуки из правительственных учреждений округа Колумбия разносятся далеко.
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