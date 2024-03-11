«За любую неточность срывалась и орала матом на все окружение», — коллега Лободы раскрыл, как та обращалась с командой

Слухи о том, что Светлана Лобода очень жестка и требовательна в работе, ходят в сети уже не первый раз, однако, некоторые ее коллеги говорят о том, что девушка переходит все возможные грани своим напором и давлением на членов команды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии