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Расчеты ЗРС С-300 ВВО предотвратили воздушную атаку условного противника в Забайкальском крае

Расчеты ЗРС С-300 ВВО предотвратили воздушную атаку условного противника в Забайкальском крае

В ходе тренировки специалисты войск противовоздушной обороны выполнили поиск, ведение и перехват баллистической цели силами дежурной смены на дальности несколько сотен километров.

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