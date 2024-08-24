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Зеленский записал видео с места начала вторжения в Курскую область

Зеленский записал видео с места начала вторжения в Курскую область

Владимир Зеленский обратился к населению Украины по случаю Дня независимости страны. Как отмечает издание «Страна» в своем Telegram-канале, Зеленский опубликовал видео, сделанное рядом с рекой Псел в Сумской области.

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