В Симферополе перенесут мощи святителя Луки Крымского и отреставрируют Свято-Троицкий монастырь

9 октября в Симферополе начнётся первый и важнейший этап подготовки к 150-летию со дня рождения святителя Луки Крымского — комплексная реставрация Свято-Троицкого женского монастыря, в котором почивают мощи святителя.
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