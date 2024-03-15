Более 200 тыс человек уже проголосовали онлайн на выборах Президента в Москве

Стартовал первый день выборов Более 200 тыс. человек уже приняли участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ в самом начале процесса, как сообщает Telegram-канал Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
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