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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рекордные в карьере 38 очков от Остина Ривза помогли «Лейкерс» одолеть «Нетс»

Форвард «Лейкерс» набрал 38 очков при 13 из 23 с игры и 8 из 8 с линии в победной встрече с «Нетс» (102:101).

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