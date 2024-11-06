Противодействие попыткам вмешательства извне: главные тенденции

В Грузии и Молдове на прошлой неделе фиксировались попытки иностранного вмешательства, в Турции и Израиле прорабатывают ужесточение законодательства в сфере противодействия иностранному влиянию, а США ждет сложный переходный период, связанный с повышенными рисками вмешательства.