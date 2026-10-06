В Нижнекамском районе спасли краснокнижного лебедя, не сумевшего взлететь

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам Специалист Госкомитета Татарстана по биоресурсам спас молодого лебедя-шипуна, который оказался на территории СНТ «Строитель» в Нижнекамском районе и не мог взлететь.
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