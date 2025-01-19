Поддержка духовная: как прошли крещенские купания в зоне СВО

Православный мир сегодня встречает один из главных христианских праздников - Крещение Господне. В ночь на воскресенье, по всей стране прошли торжественные службы, состоялся чин великого Освящения воды, а верующие участвовали в традиционных крещенских купаниях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии