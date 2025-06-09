Операторам дронов из Смоленска передали спецтранспорт для выполнения боевых задач

Артём Туров: в одном подразделении, которое успешно работает с ударными FPV-дронами, служат 10 наших земляков из Десногорска Военнослужащие-операторы БПЛА получили от смоленского депутата Госдумы Артёма Турова специализированный транспорт для выполнения боевых задач.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии