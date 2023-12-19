Путин поручил создать центры подготовки сборных в регионах

В России к 2025 году создадут национальную сеть центров для подготовки спортивных сборных команд. Соответствующее поручение дал российский лидер Владимир Путин, следует из перечня распоряжений по итогам заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.