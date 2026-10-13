Товарооборот Татарстана и Индии вырос до $1 млрд за семь месяцев 2026 года

Товарооборот Татарстана и Индии вырос до $1 млрд за январь-июль 2026 года. Такие цифры привела глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на пресс-конференции в Кабмине республики, посвященной предстоящему Российско-Индийскому бизнес-форуму «ТАЙМ» в Казани.