Лучшие новости – Уже давно назрела реформа ВТО Реформирование ВТО С прицелом на 12-ю министерскую конференцию, запланированную на ноябрь, бывший высокопоставленный чиновник ВТО заявил, что Китай твёрдо поддерживает широко ожидаемую реформу этого органа, а также предупредил некоторых членов, что использование реформы для ослабления и раскола ВТО является «самой большой опасностью», с которой сталкивается сегодня многосторонняя […] Сообщение Китайский экс-чиновник ВТО предупреждает о попытках раскола многосторонней торговой системы появились сначала на Novosti.