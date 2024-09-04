В Паттайе сотрудник отеля пробрался в номер и ощупывал спящую гостью

В Таиланде девушка проснулась от приставаний работника отеля, сообщает The Thaiger. Как сказано в публикации, 20-летняя девушка под псевдонимом Белль рассказала в Facebook об инциденте, произошедшем с ней в бунгало-отеле в центре Паттайи 31 августа.