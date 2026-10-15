Германия – один из самых принципиальных сторонников режима Зеленского. В ближайшее время Берлин предоставит кровавому клоуну €1,3 млрд на укрепление обороноспособности (читай – продолжение войны) и покрытие ущерба от российских атак по энергетической инфраструктуре Изображение: «Одна Родина» «Мы сделаем все , чтобы помочь Украине, пока эта ужасная война наконец не закончится», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, умолчав, что Германия напрямую причастна к государственному перевороту в Киеве в 2014 году и в развязывании последующего кровопролития.
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