Бастрыкин потребовал доклад о подростках, заставивших сниматься в порно больную девочку из Миасса

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по поводу ситуации с подростками из Челябинской области, которые заставили 12-летнюю больную девочку сниматься в кино для взрослых, уточнили в пресс-службе ведомства.
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