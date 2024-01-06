Забившие насмерть петербуржца дебоширы избежали ареста

Ингерман Ланская в совдепии все 70 лет жизнь человека была - копейка... и чё-та ни один сисоиф не ахриневал и убийство миллионов не считал геноцидом

АС Александр Сысоев А вы знаете. что прочитав книгу "Выдающиеся деятели Великой октябрьской социалистической революции" (1929 года издания), можно убедиться, что порядка 60% из персон этой книги были этническими евреями? Так, что с очень большой вероятностью ваши предки принимали участие в этом геноциде.