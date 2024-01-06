В Петербурге избрали меру пресечения в отношении пятерых подозреваемых, включая несовершеннолетнего, которые избили петербуржца с сыном за просьбу сделать музыку потише.
Забившие насмерть петербуржца дебоширы избежали ареста
Комментарии
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Ингерман Ланская
в совдепии все 70 лет жизнь человека была - копейка... и чё-та ни один сисоиф не ахриневал и убийство миллионов не считал геноцидом
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9 час.
АС
Александр Сысоев
А вы знаете. что прочитав книгу "Выдающиеся деятели Великой октябрьской социалистической революции" (1929 года издания), можно убедиться, что порядка 60% из персон этой книги были этническими евреями? Так, что с очень большой вероятностью ваши предки принимали участие в этом геноциде.
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9 час.
Ингерман Ланская
милай, мои предки - поморы.... так что кофейная гуща в помощь
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8 час.
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