Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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На Западе паника. Начался ответ за наши "красные линии". Мы медленно спускаемся с горки

На Западе паника. Начался ответ за наши "красные линии". Мы медленно спускаемся с горки

В очередной раз восхищаюсь силой и мудростью нашего правителя. Вот правда. Восторг от осознания широты, глубины и высоты процессов, которыми ворочает Путин, словно титан.

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Комментарии
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леонид рыбаков
ПРЕДАТЕЛИ НЕ ПОКАЮТСЯ а казнокрады все как один возрождаются еще бывает и в должностях восстанавливают Пример руководитель ГБДД  Ставропольского края .Они так повязаны что эту цепь не разорвать без кардинальных решений .ФСБешники при выходе на пенсию становятся соучредители компаний интересно однако
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2 час.
Громыко
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2 час.
Г
Громыко
ЦИТИРУЮ ВАС&quot;За какие красные линии Запад ответил на Ближнем Востоке, на нефтепроводе Эстония-Финляндия и на нефтедолларе?&quot;. Какое отношение ЭТО🖕 имеет к России?
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2 час.

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