В очередной раз восхищаюсь силой и мудростью нашего правителя. Вот правда. Восторг от осознания широты, глубины и высоты процессов, которыми ворочает Путин, словно титан.
На Западе паника. Начался ответ за наши "красные линии". Мы медленно спускаемся с горки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
леонид рыбаков
ПРЕДАТЕЛИ НЕ ПОКАЮТСЯ а казнокрады все как один возрождаются еще бывает и в должностях восстанавливают Пример руководитель ГБДД Ставропольского края .Они так повязаны что эту цепь не разорвать без кардинальных решений .ФСБешники при выходе на пенсию становятся соучредители компаний интересно однако
Ответить
2 час.
Громыко
Ответить
2 час.
Г
Громыко
ЦИТИРУЮ ВАС"За какие красные линии Запад ответил на Ближнем Востоке, на нефтепроводе Эстония-Финляндия и на нефтедолларе?". Какое отношение ЭТО🖕 имеет к России?
Ответить
2 час.
Свежие комментарии