Перейра встретился с Топурией: «2024-й был нашим. ЧАМА»

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«2024-й был нашим. ЧАМА», – подписал чемпион UFC Алекс Перейра совместное фото с Илией Топурией. Топурия в 2024 году выиграл пояс полулегкого дивизиона, победив Алекса Волкановски, а также нокаутировал Макса Холлоуэя.