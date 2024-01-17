Таганский суд Москвы зарегистрировал новый иск к Ивлеевой и МТС

Истцы требуют взыскать миллиард рублей морального вреда за вечеринку в клубе MutaborТаганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к телеведущей Анастасии Ивлеевой с требованием выплаты одного миллиарда рублей компенсации морального вреда за скандальную вечеринку.