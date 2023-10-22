Галимжан Есенов поздравил триатлонистов Алматы с победой на Кубке Европы

Член попечительского совета и основатель Алматинской федерации триатлона (АФТ) Галимжан Есенов поздравил алматинских спортсменов Егора Крупякова и Александра Тена с победой на Кубке Европы по триатлону 2023 Europe Triathlon Junior Cup Yenisehir, который прошел в городе Мерсин (Турция), сообщает пресс-служба Jusan Bank.
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