Пятница – выходной день: Мишустин рассказал, когда приняли решение, и в какие периоды это станет возможным Ольга БезродняяПравительство Российской Федерации продолжает работу над оптимизацией праздничного календаря.
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