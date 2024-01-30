Ротенберг о 3:0 с «Локомотивом»: «31 января – день рождения Миллера. Надо было победой создать хорошее предпраздничное настроение нашему боссу»

– Команда отмечала памятную дату, также это был прощальный матч в Ледовом и борьба за лидерство. Как все это мотивировало СКА? – Еще мы понимали, что 31 января – день рождения у Алексея Борисовича Миллера.
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