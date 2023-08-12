Военное обозрение

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В СНБО Украины: Будем добиваться исключения Израиля из формата «Рамштайн» из-за пророссийской позиции его руководства

В СНБО Украины: Будем добиваться исключения Израиля из формата «Рамштайн» из-за пророссийской позиции его руководства

Набирает обороты дипломатический скандал между Израилем и Украиной. Связан он с прекращением предоставления израильской стороной бесплатных медицинских страховок украинцам, находящимся в Израиле (в первую очередь военным, находящимся на лечении).

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