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Бойцы "Центра" выбили ВСУ из Кучерова Яра — потери врага превысили 300 человек — Алехин

Бойцы "Центра" выбили ВСУ из Кучерова Яра — потери врага превысили 300 человек — Алехин

Подразделения "Центра" выбили противника из Кучерова Яра и полностью освободили населенный пункт. Потери ВСУ в ходе боев составили свыше 300 военнослужащих, более 5 единиц бронетехники и свыше 80 БПЛА.

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