Праздник к вам приходит: как снимали новогоднее шоу «VK под шубой 3»

Баста и Ева Польна, Севиль и Михаил Шуфутинский, группа «Хлеб» и Александр Ревва, Лолита и MONA, Полина Гагарина и MIRAVI, Артемий Лебедев и Гарик Харламов — дуэты самых на первый взгляд несочетаемых артистов ждут в этом году зрителей новогоднего шоу «VK под шубой 3».