Законодатель от Демпартии обвинила Байдена в поддержке геноцида палестинского народа

Представитель Демократической партии от штата Мичиган, член Палаты представителей Конгресса США Рашида Тлаиб (американка палестинского происхождения) считает, что президент страны Джо Байден поддержал геноцид палестинского народа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии