Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Законодатель от Демпартии обвинила Байдена в поддержке геноцида палестинского народа

Законодатель от Демпартии обвинила Байдена в поддержке геноцида палестинского народа

Представитель Демократической партии от штата Мичиган, член Палаты представителей Конгресса США Рашида Тлаиб (американка палестинского происхождения) считает, что президент страны Джо Байден поддержал геноцид палестинского народа.

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