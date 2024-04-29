Такер Карлсон обнародовал интервью с Дугиным: "Его идеи считают настолько опасными, что украинское правительство убило его дочь"

Американский журналист обнародовал интервью с русским философом Александром Дугиным. В своём телеграм-канале он представил собеседника, как человека, чьи "идеи считают настолько опасными, что украинское правительство убило его дочь".
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