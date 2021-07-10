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СССР — страна из спичек и желудей.

СССР — страна из спичек и желудей.

Так, друзья — сегодня будет пост о вечной советской нищете. В комментарии к практически любому посту про СССР приходят фанаты совка, которые заводят одну и ту же шарманку — "а зато в СССР все были равны, там не было олигархов! СССР был страной, в которой не было богатых, никто никому не завидовал!" Один недавно вообще договорился до того, что мол в СССР в ГУЛАГ ни за что мог попасть и директор завода, и простой рабочий — по мнению этого поклонника СССР, в этом и заключается всё величие этой страны.

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