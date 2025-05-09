Критики вынесли вердикт Doom: The Dark Ages — лучшая игра серии или шаг наз...

Критики вынесли вердикт Doom: The Dark Ages — лучшая игра серии или шаг назад?Как и было обещано, 9 мая западные журналисты опубликовали первые рецензии на Doom: The Dark Ages — амбициозный шутер от издательства Bethesda Softworks и разработчиков из студии id Software.
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