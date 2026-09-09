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Регионы России

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Суд ЕС отклонил иск Венгрии по использованию замороженных российских активов

Суд ЕС отклонил иск Венгрии по использованию замороженных российских активов

Генеральный суд Европейского союза 9 сентября 2024 года отклонил иск Венгрии, оспаривавшей решение ЕС направлять доходы от замороженных российских активов на военную помощь Украине.

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Юна

Я, конечно, не знаю, что там говорят и думают дипломаты и юристы. Проценты то с наших денег уже хохлам отправляют. А  Путин мог бы не размазывать красные линии, а сказать конкретно, четко и на весь мир, что ВСЁ что у нас экспроприировали (украли) вернём с процентами в Россию. 
Честное слово, прям стыдно. Остарел наш президент, нет былого задора.