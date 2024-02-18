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Мужская мода: главные тренды весны

Мужская мода: главные тренды весны

«Эклектичный дедушка» или бойскаут — такой стилистический разброс предлагают дизайнеры в наступающем сезоне весна-лето — 2024Среди главных трендов 2024 года Pinterest назвал «эклектичного дедушку» — eclectic grandpa — эксцентричный ностальгический мужской стиль, под которым подразумеваются многослойность, винтажные образы, сочетание рубашек с кардиганами и цветными жилетами.

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