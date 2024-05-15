Кадровик МО Кузнецов за четыре года приобрел участок на 15 соток и "Волгу"

Наталья Иванова

Да.... "набарыжил" так набарыжил - не чета Решетникову, который будучи губернатором Пермского края истратил на себя любимого и свою семейку грёбаную 67 миллионов из фонда края. Вот поэтому Кузнецова схватили, а Решетникова в правительство России с почестями.