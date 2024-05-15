Кадровик МО Кузнецов за четыре года приобрел участок на 15 соток и "Волгу"

Начальник главного управления кадров министерства обороны РФ Юрий Кузнецов, которого обвиняют во взяточничестве, за четыре года службы приобрел советский автомобиль "Волга", 15 соток земли и долю в квартире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии