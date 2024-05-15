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Кадровик МО Кузнецов за четыре года приобрел участок на 15 соток и "Волгу"

Кадровик МО Кузнецов за четыре года приобрел участок на 15 соток и "Волгу"

Начальник главного управления кадров министерства обороны РФ Юрий Кузнецов, которого обвиняют во взяточничестве, за четыре года службы приобрел советский автомобиль "Волга", 15 соток земли и долю в квартире.

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Комментарии
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Наталья Иванова
Да.... &quot;набарыжил&quot; так набарыжил - не чета Решетникову, который будучи губернатором Пермского края истратил на себя любимого и свою семейку грёбаную 67 миллионов из фонда края. Вот поэтому Кузнецова схватили, а Решетникова в правительство России с почестями.
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