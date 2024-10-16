Космический телескоп «Евклид» представил первую часть космического атласа

Космический телескоп Euclid представил первую часть космического атласа, который он создаёт. Часть карты, опубликованная 15 октября, изображает десятки миллионов звёзд в пределах Млечного Пути и около 14 миллионов далёких галактик за пределами нашей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии