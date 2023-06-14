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Посол в США Антонов заверил, что поставки вооружений Украине и привлечение наемников не смогут переломить ситуацию в ходе СВО

Посол в США Антонов заверил, что поставки вооружений Украине и привлечение наемников не смогут переломить ситуацию в ходе СВО

Посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов, высказываясь о новом пакете американской военной помощи Украине, заверил, что поставки вооружений киевской стороне и привлечение наемников не смогут переломить ситуацию в ходе российской спецоперации.

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