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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Камара – фаворит на место в «Хаасе». Конкуренты – Хиракава, Форнароли, Дуэн (Motorsport.com Brasil)

Гонщик «Формулы-2» Рафаэл Камара – главный претендент на место в « Хаасе » в 2027 году, утверждает Motorsport.

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