«Черные барсы» Авдеевки: как тувинцы установили знамя под огнем снайпера

Надежда Белугина

Автор песни - Настоятель храма Андрей Гуров. Где то громы грянули, видно к непогоде. Думы окаянные о родном народе.. Да о том, как соколы бились с вражьей силой. И была жестокая сеча за Россию. Куликово полюшко, чистое да дикое. Видно, наша долюшка- вечно горе мыкаем. Москвичи да Суздальцы, ополченцы Тульские. Уходили разными, а вернулись русскими! Помнят наши воины Крым, Азов, Полтаву.. Всё, что кровью полито, где стяжали славу. Битву Бородинскую, крепость Сталинграда, Где своим единством мы смерть встречали рядом. Поле битвы Полюшко, страшное да дикое. Видно наша долюшка - биться за страну Великую. Украинцы казаки, парни белорусские, Уходили разными, возвращались русскими! Ненавидит Соколов сила беспредельная. Делит нас, жестокая, на княжества удельные. Сеет в нас ревнивые лживые соблазны, Чтобы мы, Единые, снова стали разными. Помоги же, полюшко, биться с вражьей ратью. За святую волюшку, да за ушедших братьев! Чтоб делили вместе мы веру да краюху, Чтобы вновь едиными стали мы по духу. Чтоб делили вместе мы веру до краюху. Чтобы снова русскими стали мы по духу!